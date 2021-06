Candriam choisit un nouveau responsable de la distribution au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) -

Candriam a recruté David Morley en tant que responsable de la distribution au Royaume-Uni. Il succède à Derek Brander, qui a décidé de quitter la société de gestion pour " relever de nouveaux défis " , selon un communiqué.

David Morley vient d' Eaton Vance Investment Managers où il était responsable du Royaume-Uni. Auparavant, il a travaillé pour Lombard Odier Investment Managers et Henderson Global Investors.

Chez Candriam, David Morley sera chargé de diriger et de développer l'activité de distribution au Royaume-Uni sur les marchés institutionnels, wholesale et de détail, avec le soutien d'une équipe de quatre personnes. Il sera rattaché à Renato Guerriero, directeur des ventes et de la distribution à Londres.