Candriam anticipe de la volatilité durant les mois d'été

(AOF) - "Peut-on envisager sereinement les mois d’été?"' se demande Nadège Dufossé, responsable de l'allocation d'actifs chez Candriam, soulignant que le MSCI World a touché un plus haut historique mi-juillet après une hausse quasi ininterrompue de 33 % depuis le point bas de fin octobre 2023. Si la hausse des actifs risqués "a été généralisée depuis le dernier trimestre de l’an dernier pour les actions, le crédit les matières premières", "la sélectivité reste néanmoins le mot d’ordre depuis le deuxième trimestre 2024 après une première phase de hausse un peu plus indifférenciée".

L'évolution des marchés financiers est cependant restée "connectée à l'évolution des fondamentaux", souligne la responsable de l'allocation d'actifs chez Candriam. "Le rebond de fin 2023, début 2024 était lié à la forte révision en hausse de la croissance américaine alors que la désinflation se poursuivait au rythme attendu" ainsi qu'à la "forte croissance attendue pour les sociétés directement bénéficiaires des investissements en IA".

La probabilité de plus en plus forte de l'élection de Donald Trump en novembre prochain "réduit en un sens l'incertitude pour les investisseurs mais elle laisse les marchés financiers pris dans des forces contraires" à savoir un ralentissement marqué de la croissance et décélération de l'inflation en cours, alors que la politique de Trump "est jugée plutôt inflationniste et stimulante pour la croissance".

"Les questions restent par conséquent nombreuses et pourraient entrainer rotations et volatilité accrue au cours des mois à venir", conclut la gérante.