Candriam a collecté près de 4Md€ en 2020

(NEWSManagers.com) - A l'image des sept dernières années qui ont marqué sa nouvelle vie dans le giron du groupe d'assurance New York Life, Candriam a affiché en 2020 une belle croissance de ses encours sous gestion. L'ancienne filiale de l'ex-Dexia jusqu'en 2013 a enregistré l'an dernier une croissance à deux chiffres de ses encours, pour atteindre le montant record de 140 milliards d' euros. La collecte nette a atteint 3,9 milliards d' euros dont plus de 90% ont été réalisés sur des stratégies répondant à des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et thématiques. Les stratégies ESG représentent désormais 88 milliards d' euros. " En sept ans, nous avons plus que doublé nos actifs sous gestion avec une progression cumulée de 110% sur la période et une croissance à deux chiffres de nos encours chaque année, associée à une collecte positive " , se réjouit Naïm Abou-Jaoudé, le directeur général de Candriam. D'autant plus qu'en mars de l'année dernière, en pleine tempête boursière liée à la crise sanitaire, les encours étaient descendus sous les 120 milliards d'euros, à la fois en raison de la chute des marchés, mais aussi du fait de la sortie de certains investisseurs. La collecte s'est toutefois nettement redressée après l'été.

Le groupe ne communique plus de chiffres précis sur ses résultats, mais Naïm Abou-Jaoudé concède un coefficient d'exploitation qui s'est amélioré ces dernière année pour se maintenir dans la moyenne du marché entre 65% et 67%. La société s'est en outre offert le luxe de racheter en juillet dernier les activités de multigestion alternative de Rothschild & Co Europe (350 millions d'euros d'encours) et de faire l'acquisition à l'automne d'un tiers du capital de Kartesia Management, une société de gestion de 3 milliards d'euros d'encours spécialisée en private equity. " Notre actionnaire nous a toujours soutenu financièrement, y compris l' an dernier, en matière d' investissements, d' acquisitions et de poursuite des recrutements. Avec New York Life, nous partageons les mêmes valeurs et la même vision de long terme de la relation client " , assure Naïm Abou-Jaoudé. New York Life a ainsi ouvert le marché américain à Candriam où ce dernier commercialise notamment ses fonds en actions émergentes et certains fonds thématiques. Sur les 140 milliards d'euros d'encours, près de 1,5 milliard sont venus de la plateforme américaine. New York Life a aussi ouvert son développement à l'international en 2015 en nommant Naïm Abou-Jaoudé président de cette activité. Sur les près de 7 milliards de dollars levés pour le compte du groupe américain à l'étranger, Candriam a bénéficié d'environ 1,5 milliard en Asie, un nouveau marché, et 1,5 milliard au Moyen-orient.

Enfin, côté acquisitions, à l'image de sa participation prise en 2018 dans Tristan, un spécialiste de l'immobilier, ou dans Kartesia, Candriam dispose d'options pour devenir majoritaire après quelques années, mais la plus grosse boutique de gestion de New York Life préfère rester minoritaire au départ et ne consolide par les encours de ces participations dans ses chiffres. " En matière d' acquisitions, notre modèle est clair : Candriam est une société européenne diversifiée avec des expertises fortes en thématiques et ESG. Lorsqu' il s' agit d' accroître notre présence sur des expertises que nous possédons déjà, nous intégrons les équipes. Mais dans les actifs illiquides, qui ne sont pas notre métier de base, nous voulons garder le côté entrepreneurial en restant minoritaire au départ et en aidant la société à se développer" . Dans ce cadre, le groupe privilégie des cibles potentielles gérant de 1 à 20 milliards d' euros. " Nous ne cherchons pas un deal transformant de la même taille que nous " , précise Naïm Abou-Jaoudé.