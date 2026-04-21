CANDIDAT À L'ÉNONCÉ-Le nouveau directeur général d'Apple est un perfectionniste du produit qui s'attaque à l'ère de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni

Pour comprendre comment le nouveau directeur général d'Apple AAPL.O , John Ternus , dirigera l'entreprise, il faut prêter attention à ce qu'il refuse de vendre. Alors que ses rivaux Microsoft MSFT.O et Google dépensent des centaines de milliards pour introduire l'intelligence artificielle dans tous les domaines de leur activité, l'homme qui va diriger l'une des entreprises les plus emblématiques du monde semble traiter l'IA avec un pragmatisme délibéré, presque têtu. "Nous ne pensons jamais à expédier une technologie", a déclaré M. Ternus, âgé de 50 ans, lors d'un récent entretien sur l'IA avec le site d'analyse technologique Tom's Guide. "Nous pensons toujours à la manière dont nous pouvons tirer parti de la technologie pour proposer des produits étonnants."

Lorsqu'il succédera à Tim Cook le 1er septembre, cette distinction comptera énormément. L'accent mis par M. Ternus sur le produit fait de lui un gardien de la tradition Apple à un moment où le géant technologique basé à Cupertino a perdu son titre d'entreprise la plus précieuse au monde au profit de Nvidia NVDA.O .

Le retard pris par Apple dans le lancement de son nouvel assistant Siri et sa dépendance à l'égard de Google pour l'intelligence artificielle qui l'alimente ont conduit certains analystes à s'interroger sur sa stratégie en matière de nouvelle technologie.

Cela n'a pas encore eu d'incidence sur les ventes d'iPhone. Mais les experts en technologie affirment que les progrès de l'IA pourraient entraîner un changement de génération unique qui menacerait le rôle central du smartphone dans la vie des gens.

Des concurrents tels que Samsung et OpenAI parient sur le fait que le faux pas d'Apple est une ouverture. Meta a également remporté un premier succès avec ses lunettes intelligentes Ray-Ban dotées de fonctions d'intelligence artificielle.

"La question est de savoir s'il a l'envie de prendre le genre de décisions audacieuses et parfois inconfortables que nécessite la définition d'une nouvelle plateforme", a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président chargé des appareils clients au sein du cabinet d'études IDC.

"Construire du matériel de qualité est un problème bien défini. Construire une plateforme d'IA que les développeurs et les entreprises adoptent véritablement est un tout autre défi."

TOUT LE MONDE L'AIME CHEZ APPLE

M. Ternus, un vétéran d'Apple depuis 25 ans qui a commencé par concevoir des écrans externes, arrive au poste principal avec des décennies d'expérience en tant qu'ingénieur en matériel qui a passé sa carrière à défendre l'idée que la meilleure défense est un meilleur appareil.

Lors d'une interview accordée à Reuters en 2023 sur les nouveaux produits Apple fabriqués à partir de matériaux recyclés, M. Ternus est apparu comme réfléchi et mesuré, avec une compréhension détaillée non seulement de la manière dont les nouveaux produits d'Apple étaient fabriqués, mais aussi de la manière dont leurs chaînes d'approvisionnement pouvaient être renforcées pour inclure davantage de matériaux recyclés dans la gamme d'Apple.

Ce style s'est également manifesté en dehors de la scène. De retour à son alma mater, l'université de Pennsylvanie, en tant qu'orateur du premier cycle de l'école d'ingénieurs en 2024, il a exhorté les diplômés à "toujours supposer que vous êtes aussi intelligent que n'importe qui d'autre dans la salle, mais ne jamais supposer que vous en savez autant qu'eux", mêlant l'assurance à une dose d'humilité.

Il leur a également fait part de son propre perfectionnisme, en racontant qu'au début de sa carrière, tard dans la nuit, il s'est retrouvé à se disputer avec un fournisseur au sujet des rainures d'une vis placée à l'arrière d'un moniteur. La vis est rarement vue par les clients, mais M. Ternus avait remarqué qu'elle comportait 35 rainures au lieu des 25 spécifiées par Apple.

"Si vous passez autant de temps sur quelque chose, vous devez faire de votre mieux."

Les analystes affirment que M. Ternus est largement respecté chez Apple et qu'il bénéficie d'un soutien solide dans les rangs. "Tout le monde l'aime chez Apple. Tous les cadres que je connais parlent de lui en termes élogieux", a déclaré Ben Bajarin, analyste chez Creative Strategies.

En donnant la priorité aux appareils plutôt qu'aux logiciels, le nouveau directeur général a plus en commun avec le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, qu'avec son prédécesseur immédiat. Steve Jobs n'était pas non plus intéressé par la technologie en tant que telle, et sa célèbre phrase était la suivante: "Il faut commencer par l'expérience du client et revenir à la technologie, et non l'inverse." M. Ternus, qui a travaillé sous la direction de M. Jobs au début de sa carrière chez Apple, a promis lundi de continuer à diriger "les valeurs et la vision qui ont défini cet endroit spécial depuis un demi-siècle." Il a supervisé certains des produits les plus importants d'Apple, de l'iPad aux AirPods. Plus récemment, il a présenté l'iPhone Air ultrafin et le MacBook Neo, un ordinateur portable à partir de 599 dollars, un prix rendu possible par l'utilisation de la même puce que celle de l'iPhone 16 Pro. L'un des plus grands tests de M. Ternus a eu lieu lorsqu'il a orienté la gamme d'ordinateurs portables Mac vers des processeurs conçus par Apple elle-même, mettant ainsi fin à plus d'une décennie de dépendance à l'égard d'Intel et marquant un grand pari de la part d'une entreprise souvent accusée de jouer la carte de la sécurité.

Cette décision a permis d'améliorer les performances et l'autonomie des Mac, ce qui a entraîné une reprise des ventes au cours des dernières années.

Se souvenant des Mac plus fins et plus rapides que les nouvelles puces ont rendus possibles, M. Ternus a déclaré à CNBC en 2023 que "c'était presque comme si les lois de la physique avaient changé."