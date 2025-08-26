Canary Capital cherche à lancer un ETF sur les mèmes de Trump, en pariant sur le battage politique

Le gestionnaire d'actifs numériques Canary Capital a déposé mardi une demande d'inscription à la cote d'un fonds négocié en boursequi suivrait le cours de la mème pièce $TRUMP, un jeton cryptographique dont la fortune est liée à celle du président Donald Trump.

L'ETF pourrait permettre aux investisseurs d'accéder à une mème pièce politiquement chargée et à Canary d'intégrer la spéculation basée sur les sentiments dans un produit d'investissement réglementé.

S'il est approuvé par la Securities and Exchange Commission - dont le président Paul Atkins a adopté une position plus souple à l'égard des crypto-monnaies - l'ETF pourrait commencer à être négocié dans les mois à venir.

La valeur des mèmes est dictée par le buzz sur Internet ou la pertinence culturelle plutôt que par l'utilité technologique ou les fondamentaux. Ces jetons très volatils peuvent offrir des rendements très élevés, maisaussi présenter des risques.

La pièce $TRUMP a été lancée trois jours avant l'investiture du président en janvier. Elle a pris son envol sur les médias sociaux et une analyse de Reuters en juillet a révélé que les principales bourses de crypto-monnaies se sont empressées de l'inscrire à la cote bien plus rapidement que d'autres jetons "mèmes".

Le jeton a également fait l'objet de critiques de la part de certains experts en éthique, qui estiment qu'il présente un grave conflit d'intérêts pour Donald Trump.

La Maison Blanche, cependant, a nié tout acte répréhensible , affirmant que les actifs du président sont détenus dans un trust géré par sa famille et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.

Canary n'a pas divulgué les frais qu'elle prévoit d'appliquer à l'ETF, ni la bourse sur laquelle il sera coté.

Ce dernier dépôt est intervenu juste un jour après le dépôt d'un autre ETF visant à offrir une exposition aux jetons de crypto-monnaie qui ont été créés ou frappés aux États-Unis.