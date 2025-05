Canal + : victoire judiciaire pour le blocage de 203 sites pirates

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Canal + a obtenu une décision favorable du Tribunal judiciaire de Paris pour le blocage de 203 noms de domaines relatifs à des sites illégaux de diffusion de contenus sportifs par cinq VPN, une première judiciaire. Conformément à cette décision, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, ExpressVnp et Proton sont désormais contraints de bloquer 203 noms de domaines de sites illégaux de diffusion des matchs de La Ligue des champions, de la Premier League et du TOP 14, trois compétitions dont Canal + détient les droits exclusifs de diffusion en France.

