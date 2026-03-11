Canal sous pression malgré des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 09:53
Le chiffre d'affaires organique du groupe, à 6,95 MdsEUR, a progressé de 1%, porté par la croissance du parc d'abonnés en Europe et en Afrique & Asie.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) avant éléments exceptionnels a atteint 527 millions d'euros, au-dessus de l'objectif de 515 MEUR, avec une marge de 8,4% contre 7,8% en 2024. Hors Vietnam, l'EBITA s'établit à 542 MEUR, soit une marge de 8,7%.L'EBIT ajusté devrait progresser de 542 à 565 MEUR, porté par une amélioration continue de la marge d'EBIT ajusté, attendue à plus de 9% en 2026.
Le flux net de trésorerie opérationnel (CFFO) et le flux de trésorerie disponible (FCF), avant paiement du règlement de TVA et des coûts de restructuration, devraient dépasser respectivement 500 et 300 MEUR, soit des niveaux largement supérieurs aux moyennes historiques.
Canal propose un dividende de 2,2 centimes d'euro par action au titre de 2025, en hausse de 10% par rapport à 2024.
Bientôt coté à la Bourse de Johannesburg
"2025 a été une année de transformation réussie. Nous avons débuté l'année avec des objectifs clairs. Finaliser l'acquisition de MultiChoice, mettre
un terme à des litiges fiscaux majeurs en France, améliorer notre rentabilité en Europe et prolonger nos droits sportifs. Nous terminons l'année en ayant atteint tous ces objectifs", a déclaré Maxime Saada, président du directoire de Canal , ajoutant qu'au deuxième trimestre, "nous introduirons Canal à la Bourse de Johannesburg , devenant ainsi la première société française cotée en Afrique du Sud".
Pour Alphavalue, qui a réitéré sa recommandation surperformance, la guidance 2026 est un peu inférieure aux attentes mais intègre un scénario opérationnel prudent sur Multichoice pour cette année. Il indique notamment que MultiChoice fait face à un impact négatif de 140 MEUR en 2026, lié à
l'inertie de la base d'abonnés et à l'inflation des coûts, que Canal lancera un plan de relance de 100 MEUR pour soutenir la croissance des abonnés, mais que l'accélération des synergies - désormais attendues à 250 MEUR en 2026 contre 150 MEUR annoncés auparavant - doit permettre d'aboutir à un EBITA d'environ 170 MEUR sur MultiChoice cette année.
Par ailleurs, le groupe se concentrera sur quatre priorités à moyen terme : redresser MultiChoice grâce à un plan d'investissement et à la réalisation de synergies dès 2026, saisir les opportunités de croissance en Afrique, améliorer la rentabilité en Europe via l'optimisation des coûts et de nouveaux relais de croissance, et renforcer sa proposition de valeur en Afrique et en Europe grâce au développement de licences et de franchises mondiales, tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts et du capital.
À moyen terme, l'ambition du groupe télévisuel est de générer plus de 850 MEUR de résultat opérationnel ajusté avant éléments exceptionnels , plus de 800 MEUR de flux de trésorerie opérationnel (CFFO) avant éléments exceptionnels et plus de 500 MEUR de flux de trésorerie disponible (FCF) avant TVA et coûts de restructuration. "A long terme, nous prévoyons une croissance des résultats au-delà de cette base", précise Canal .
Enfin, Canal et Google Cloud ont annoncé la signature d'un nouveau partenariat pluriannuel centré sur l'intelligence artificielle. À partir de juin 2026, CANAL déploiera les dernières technologies d'IA de Google Cloud en Europe et en Afrique.
Valeurs associées
|240,150 GBX
|LSE
|-18,84%
