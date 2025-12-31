Canal signe un nouvel accord avec Warner Bros. Discovery
31/12/2025
"Cet accord élargi porte à la fois sur la distribution de HBO Max et le renouvellement de plusieurs chaînes thématiques de Warner Bros Discovery, dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Europe", explique le groupe de médias français.
L'accord prévoit le renouvellement de la distribution de 12 chaînes thématiques de WBD sur les marchés africains, dont certaines en exclusivité, permettant à Canal de consolider son offre de chaînes de divertissement, jeunesse, information et documentaire en Afrique.
Le partenariat entre Canal et WBD se prolonge et s'intensifie aussi en Europe à travers plusieurs renouvellements de chaines dans des pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que l'extension de la distribution de HBO Max via Canal à la Belgique et à l'Autriche.
"Cet accord renforce l'accès pour les abonnés du groupe Canal aux contenus emblématiques de Warner Bros. Discovery, via HBO Max et certaines chaînes, dont les séries et films premium qui contribuent au rayonnement international du studio", affirme le groupe.
