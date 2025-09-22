Canal+ s'empare de son concurrent sud-africain MultiChoice

(AOF) - Canal+ (+0,88% à 239,50 pence) et MultiChoice ont annoncé que l'offre publique d'achat obligatoire du premier portant sur l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises de MCG, est désormais inconditionnelle. Le groupe français exerce donc désormais un contrôle effectif de MultiChoice. À la clôture des marchés le 19 septembre 2025, Canal+ détenait directement 46% des actions de MCG (hors actions d’autocontrôle) et des acceptations portant sur 2,2% d’actions MCG supplémentaires, toujours hors actions d’autocontrôle. Ces dernières représentent 3% du capital, selon Les Echos.

Annoncé en avril 2024, ce rapprochement avec MultiChoice représente la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe audiovisuel français, qui a déboursé 2,5 milliards d'euros.

Le groupe combiné compte désormais plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et près de 17 000 salariés.

Commentant cette prise de contrôle, Maxime Saada, président du directoire de Canal+ a déclaré : " Cette acquisition nous permet d'asseoir notre positionnement de leader en Afrique, l'un des marchés de télévision payante les plus dynamiques au monde, tout en continuant à consolider notre positionnement en Europe. " Cette opération lui permet de couvrir 16 pays supplémentaires en Afrique.

Avant d'ajouter : " Cette opération bénéficiera à l'ensemble du groupe ainsi qu'à tous nos abonnés. Elle renforce notre capacité à investir dans les meilleurs contenus créatifs et sportifs sur tous nos marchés, en Europe, Afrique et Asie. "

L'intégration de MCG et Canal+ va désormais débuter. Après un examen approfondi, Canal+ informera le marché de ses plans détaillés et des synergies envisagées pour le groupe combiné au cours du premier trimestre 2026.

