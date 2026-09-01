Canal nomme Bertille Guitton-Broggi à la Communication Afrique

Canal a nommé Bertille Guitton-Broggi au poste de directrice Communication Afrique. Rattachée à Emilie Pietrini, directrice de la marque et de la communication, elle pilotera la stratégie de communication du groupe dans les 40 pays où il opère sur le continent et contribuera aux synergies avec MultiChoice.

Diplômée de Sciences Po et de HEC Paris, Bertille Guitton-Broggi bénéficie d'une solide expérience des marchés africains. Après avoir occupé plusieurs fonctions de direction chez Jumia, notamment dans la communication et les ventes, elle a rejoint Reckitt en 2019, puis L'Oréal en 2022. Elle y occupait depuis 2024 le poste de Chief Digital & Marketing Officer pour l'Afrique subsaharienne.