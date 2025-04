Canal + : nominations chez Studiocanal

(AOF) - Studiocanal, studio de cinéma et de télévision interne de Canal+ annonce l‘évolution de management de son activité de distribution en Allemagne, à compter du 1er juin 2025. Hooman Afshari et Lutz Rippe, qui occupaient les postes de co-managing-directors de Studiocanal Allemagne, sont nommés co-CEOs. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, ils reporteront à Alex Hamilton, chief International officer de Studiocanal, et remplaceront Kalle Friz qui, après 16 ans, quittera son poste en juillet.

