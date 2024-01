Canal+ monte au capital du suédois Viaplay

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Canal+ est monté au capital du leader suédois de la télévision payante Viaplay à hauteur de 29,3%, a annoncé l'entreprise scandinave mercredi, alors que le groupe Vivendi, maison mère de Canal+, étudie une stratégie de restructuration.

Après une réunion extraordinaire, Viaplay a annoncé l'approbation d'un plan de recapitalisation proposé en décembre. Ce dernier comprend l'achat de nouvelles actions par Canal+ "correspondant à approximativement 29,3%, respectivement, des parts et des votes du groupe Viaplay", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le montant de l'opération s'élève à environ 119 millions d'euros, a indiqué Canal+.

Canal+, qui était entré au capital de Viaplay en juillet, en détenait jusqu'alors 12%. Après cette montée au capital, simultanée à celle de la société tchèque PFF, il en demeure le premier actionnaire.

Interrogée par l'AFP, l'entreprise française s'est refusée à tout commentaire concernant sa stratégie d'investissement ou une éventuelle prise de contrôle.

Cette opération s'effectue alors que le géant des médias et de l'édition Vivendi a annoncé en décembre étudier un projet de scission de ses activités en plusieurs entités cotées, structurées notamment autour de Canal+, Havas et d'une société d'investissement incluant sa participation majoritaire dans le groupe Lagardère.

La diversification des investissements de Canal+, via notamment cette montée au capital de Viaplay (qui contrôle entre autres les chaînes TV3 en Suède, au Danemark et en Norvège, et diffuse sur ses bouquets payants des événements sportifs majeurs), pourrait permettre de consolider cette entité.