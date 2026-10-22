CANAL : le titre décroche malgré un bond de 37,5% du chiffre d'affaires

CANAL trébuche de 5,70% à la Bourse de Londres, les investisseurs accueillant fraîchement une publication marquée par une croissance organique atone. Si le chiffre d'affaires du groupe bondit de 37,5%, à 6,41 milliards d'euros, cette progression tient essentiellement à l'intégration de MultiChoice.

À périmètre et taux de change constants, les revenus accusent toutefois un léger repli de 0,3%, témoignant d'une activité sous-jacente toujours fragile.

En Europe, le chiffre d'affaires recule de 1,4%, pénalisé notamment par l'arrêt de C8 et la fin de la distribution de DAZN en France. MultiChoice continue également de peser sur la dynamique du groupe, avec des revenus en baisse de 3% à données comparables, sur fond de difficultés persistantes en Afrique du Sud. À l'inverse, l'Afrique francophone affiche une croissance soutenue, tandis que STUDIOCANAL bénéficie de ses succès au box-office et de ses ventes internationales.

Malgré ces performances contrastées et les incertitudes entourant une éventuelle hausse de la TVA en France, CANAL confirme ses objectifs annuels, visant notamment un résultat opérationnel ajusté de 735 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible supérieur à 250 millions d'euros. Le groupe mise également sur les synergies liées à MultiChoice pour soutenir sa rentabilité.