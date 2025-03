Canal + : l'acquisition du Sud-Africain Multichoice reportée de six mois

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette année, la société anticipe une progression de ses revenus en organique. Ils reculeraient cependant en données publiées en raison de l'arrêt de la chaîne C8 et de la fin du partenariat avec Disney.

Canal+ souligne son endettement " très limité " de 355 millions d'euros, qui lui permettra de poursuivre sa stratégie active de fusions et acquisitions.

Le 28 février 2025, le directoire a décidé de proposer aux actionnaires le versement d'un dividende ordinaire en numéraire de 0,02 euro par action pour la période se terminant le 31 décembre 2024. Cette proposition a été présentée et approuvée par le conseil de surveillance lors de sa réunion du 3 mars 2025, et sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 6 juin 2025.

"2024 a été une année charnière pour Canal+. Je suis ravi de confirmer que Canal+ est désormais sur la bonne voie pour réaliser son ambition de devenir un leader mondial des médias et du divertissement avec 50 à 100 millions d'abonnés " a déclaré son directeur général, Maxime Saada.

"Nous pensons que Canal+ a fourni un ensemble de résultats solides pour sa première publication après la scission de Vivendi en décembre. Le groupe a réalisé des résultats pour l'exercice 2024 supérieurs aux attentes, grâce à l'amélioration du chiffre d'affaires de la production de contenus et à une meilleure rentabilité en Europe", souligne BofA Securities. Le broker est à l'Achat sur le dossier.

Annoncé en avril 2024, ce rapprochement avec MultiChoice représente la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe audiovisuel français.

(AOF) - Canal + progresse de 2,57% à 179,20 pence. Le groupe désormais coté sur la place londonienne a annoncé recourir à un délai supplémentaire de six mois pour obtenir l'approbation des autorités réglementaires concernant son rapprochement avec le géant sud-africain de la télévision payante MultiChoice. La date-butoir initiale était le 8 avril. "L'obtention des autorisations réglementaires en matière de fusion-acquisition par les autorités sud-africaines de la concurrence et les processus réglementaires correspondant sont en cours", déclare la société française dans un communiqué.

Canal + : l'acquisition du Sud-Africain Multichoice reportée de six mois

