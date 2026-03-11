 Aller au contenu principal
Canal+ fait appel à l'IA de Google pour la production de vidéos et la recommandation de contenus
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 08:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon

11 mars - Le groupe de médias français Canal+ CAN.L a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat pluriannuel avec Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O pour déployer l'intelligence artificielle générative dans ses opérations de production et sa plateforme de diffusion en continu.

Alors que Netflix NFLX.O investit dans des moteurs de recommandation basés sur l'IA et qu'Amazon AMZN.O intègre l'apprentissage automatique dans Prime Video, CANAL+ parie que la puissance de feu de Google peut l'aider à se démarquer dans sa course vers un objectif de 100 millions d'abonnés d'ici 2030, après avoir avalé le sud-africain MultiChoice .

* Canal+ fournira l'IA générative vidéo Veo 3 de Google aux équipes de production

* Cela permettra aux créateurs de prévisualiser des scènes avant le tournage ou de recréer des moments historiques à partir d'une simple photo d'archive

* Les outils seront mis à la disposition des sociétés de production travaillant sur des films soutenus par Canal+

* Le partenariat comprend des protections de la propriété intellectuelle, CANAL+ déclarant que ses droits et la propriété de ses actifs seront "profondément protégés" dans l'environnement technique sécurisé fourni par Google Cloud

* Canal+ utilisera la technologie d'intelligence artificielle de Google pour indexer l'ensemble de sa bibliothèque de contenus et améliorer les recommandations personnalisées sur son application Canal+

* Le déploiement couvrira les marchés européens et africains où l'App est disponible, avec un début de déploiement prévu en juin 2026

