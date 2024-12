(AOF) - Canal + et Apple renforcent leur partenariat stratégique, avec une offre Apple Music proposée aux abonnés de la chaîne cryptée en France à compter du 12 décembre. "Cette offre est une première en son genre", précise un communiqué de la filiale de Vivendi, propriété de Vincent Bolloré. Les abonnés pourront ainsi bénéficier de l’abonnement individuel à Apple Music au prix de 7,69 euros par mois, soit une réduction de 30% par rapport au prix public pratiqué par Apple.

Canal + et Apple renforcent leur partenariat

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.