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Canal dénonce la hausse de la TVA et alerte sur ses conséquences économiques
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 09:30

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Canal s'inquiète du projet du gouvernement visant à relever la TVA applicable aux abonnements de télévision, de 10% à 20% en France hexagonale, avec une hausse également prévue dans les Outre-mer.

Le groupe estime que cette mesure pourrait avoir un impact négatif allant jusqu'à 200 millions d'euros par an sur son chiffre d'affaires et sa marge opérationnelle.

Selon Canal , les recettes supplémentaires pour l'Etat représenteraient moins d'un quart de ce montant.

Le groupe prévient qu'il ne pourrait absorber seul ce surcoût et évoque de possibles conséquences sur le prix des abonnements, l'emploi et ses contributions au financement du cinéma, du sport et de la création. Présent dans près de 70 pays, Canal indique également que cette évolution pourrait l'amener à accélérer son développement international.

Le groupe entend désormais défendre ses arguments auprès des pouvoirs publics afin de préserver ses activités en France et son soutien aux filières culturelles et sportives.

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1 commentaire

  • 09:52

    Sans compter les retraités qui vont perdre du pouvoir d’achat suite à la suppression partielle de l’abattement + la non revalorisation des pensions, il faudra arbitrer , regarder canal ou remplir la gamelle

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