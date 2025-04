Canal + confirme ses prévisions de croissance organique pour 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire, ont admis être "déçus" par le bilan de la scission jusqu'ici, insistant sur le fait qu'il fallait du "temps" et de la "patience" pour voir une revalorisation des entités scindées, dont Canal+.

L'opération, qui serait la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe français, doit permettre au groupe de compter 50 à 100 millions d'abonnés dans les prochaines années, contre 27 millions aujourd'hui.

(AOF) - Canal + a dévoilé, pour le trimestre clos le 31 mars, un chiffre d'affaires de 1,55 milliard d'euros, en hausse organique de 1,5% et en baisse de 2,5% en données publiées. Le groupe audiovisuel, désormais coté à Londres depuis décembre dernier et la scission de Vivendi, a également confirmé ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2025 avec une augmentation modérée à périmètre constant à moyen terme.

