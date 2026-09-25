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Canal confie la présidence d'Irdeto à Stéphane Baumier
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 15:37
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Stéphane Baumier, directeur des Technologies et des Systèmes d'Information du groupe Canal et membre du Comité Exécutif, prend la présidence du conseil de Surveillance d'Irdeto, filiale du groupe Canal spécialisée dans la cybersécurité des plateformes numériques et la protection des contenus.

Basée aux Pays-Bas, Irdeto s'impose comme un acteur mondial de la sécurisation des contenus et des services numériques. L'entreprise protège aujourd'hui plus de 6 milliards d'appareils dans le monde et accompagne plus de 400 clients dans plus de 75 pays.

Alors que le piratage, la fraude et la cybercriminalité constituent des enjeux croissants pour l'industrie des médias et menacent directement la création et sa valeur économique, Stéphane Baumier aura pour mission d'accompagner la stratégie de croissance d'Irdeto et de renforcer son intégration au sein du groupe Canal

A la Bourse de Londres, l'action Canal progressait de 1,63% peu après 15h00.

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