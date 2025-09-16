 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Canal + : Chloé Champenois nommée directrice adjointe de la communication publicitaire
information fournie par AOF 16/09/2025 à 10:45

(AOF) - Chloé Champenois est nommée directrice adjointe de la communication publicitaire du groupe Canal +. Elle pilotera les campagnes de marque ainsi que les communications avec les plateformes partenaires et développera les synergies à l’international. Elle rejoint les équipes d'Emilie Pietrini, directrice de la marque de Canal +, et reportera à Céline Pontygayot, directrice de la communication publicitaire de Canal +. Elle occupait précédemment le poste de Responsable des Relations Editeurs au sein du groupe.

Chloé Champenois débute sa carrière en 2010 au sein de l'équipe Business Development de Canal+ International. En 2012, elle rejoint StudioCanal en tant que chef de produit Nouveaux Médias, puis responsable commerciale VOD.

AOF - EN SAVOIR PLUS

