Canal+: C.A. en repli de 2,5% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Canal+ a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,5% au titre de son premier trimestre, conformément à ses attentes suite à l'arrêt de contrats jugés non rentables.



Le groupe de médias et de divertissement, qui cherche à se focaliser sur sa rentabilité et sur sa génération de trésorerie, indique que son chiffre d'affaires s'est établi à 1.547 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 1.587 millions un an plus tôt.



A taux de change et périmètre constants, l'activité ressort en repli de 3,2%.



Hors arrêt exceptionnels d'activités de distribution non rentables, la croissance organique s'avère néanmoins positive, à hauteur de 1,5%.



En Afrique et en Asie, le chiffre d'affaires a reculé de 2,3% en données publiées en raison d'un effet de base défavorable lié à la tenue, l'an dernier, de la Coupe d'Afrique des Nations.



En Europe, où l'activité a reculé de 4,5%, Canal dit avoir mis en place plusieurs mesures afin d'améliorer les performances de la région, notamment avec la signature d'un nouvel accord avec le cinéma français.



Le métier de production de contenus a lui grimpé de 8,2% grâce au succès en salles des films 'Paddington au Pérou' ou 'Bridget Jones: Folle de lui'.



Suite à ces annonces, l'action Canal+ cotée à la Bourse de Londres évoluait sans grand changement (-0,1%) mardi en fin de matinée.





