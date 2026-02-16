 Aller au contenu principal
Canal Benelux & Europe centrale renforce son comité de direction
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 10:14

Le comité de direction du groupe audiovisuel coté à Londres évolue sous l'impulsion de son directeur général, Yassine Bouzoubaa, qui annonce plusieurs nominations.

Myriam Rakib accède au poste d'EVP Business, Canal Benelux & Europe. Rattachée à Yassine Bouzoubaa, elle supervisera l'ensemble des activités commerciales, marketing, relation client, data et partenariats de distribution.

Erwan Luherne prend les fonctions d'EVP Content & Publishing Canal Benelux & Europe. Il pilotera les acquisitions, les productions originales, l'édition de chaînes ainsi que la publicité dans la région, tout en conservant la direction de SPI International.

Jeroen Bergman est promu EVP Content Partnerships EVP Content Partnerships Canal Benelux & Europe et aura la responsabilité de l'acquisition de chaînes et de plateformes tierces.

Enfin, Sophie Hedouin prend la direction de Canal Suisse, tandis que Florina Pascu se voit confier la direction opérationnelle de Focus Sat en Roumanie.

Valeurs associées

CANAL+
299,400 GBX LSE -0,20%
