Canal+ annonce la prise de contrôle effective de MultiChoice

Canal+ SA CAN.L :
* ANNONCE LA PRISE DE CONTRÔLE EFFECTIVE DE MULTICHOICE
* EXERCE DONC DÉSORMAIS UN CONTRÔLE EFFECTIF DE MULTICHOICE
Texte original tinyurl.com/3jzwy7dz Pour plus de détails, cliquez sur CAN.L
(Rédaction de Gdansk)
|236,700 GBX
|LSE
|-0,29%
