Canal + à l'action pour une prise de contôle de UGC

(AOF) - A la Bourse de Londres, Canal + progresse de 0,76% à 226,70 pence. Le groupe audiovisuel français, coté outre-Manche depuis le 16 décembre 2024 suite à la scission des activités de Vivendi, a annoncé hier soir être entré en négociations exclusives pour entrer au capital d'UGC. Dans un premier temps, le groupe audiovisuel ferait l’acquisition d’une participation minoritaire (34%) au capital d’UGC. Dans un deuxième temps, les accords avec les actionnaires du réseau de cinéma permettraient au groupe de prendre le contrôle d'UGC à partir de 2028.

Avec 55 cinémas (48 en France et 7 en Belgique) et plusieurs dizaines de millions d'entrées chaque année, UGC compte parmi les principaux exploitants de salles en France.

Son principal concurrent, Pathé (ex-Gaumont) est dirigé par Jérôme Seydoux et s'appuie sur un réseau de 130 cinémas pour un total de 1316 écrans. Il a vu arriver en mai dernier un nouveau partenaire, la famille Saadé, qui est entrée au capital à hauteur de 20%.

La signature des accords relatifs à l'opération envisagée par Canal + sera soumise, le cas échéant, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

"La croissance de StudioCanal, dirigé par Anna Marsh, est un enjeu majeur pour le groupe Canal+ et sa combinaison avec UGC, un partenaire stratégique de longue date, nous permettrait d'accélérer ce développement", a commenté Maxime Saada, président du directoire de Canal+.

Rappelons par ailleurs que Canal+ a reçu l'autorisation de racheter le radiodiffuseur sud-africain MultiChoice pour un montant de 2 milliards de dollars.

L'opération devrait être finalisée d'ici au 8 octobre.

