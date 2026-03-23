Canadian Solar glisse après que Mizuho a abaissé son estimation de potentiel en raison de la morosité des perspectives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de Canadian Solar CSIQ.O ont baissé de 6,8 % à 13,29 $ après que Mizuho a réduit l'objectif de cours suite aux perspectives mitigées du 1er trimestre et à la baisse des volumes internationaux

** La société de courtage abaisse l'objectif de cours de 19 $ à 15 $, ce qui représente encore une hausse de 5,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société parle depuis un certain temps d'un environnement difficile pour l'énergie solaire, en raison d'une concurrence féroce en Chine, et continue de donner la priorité aux marchés offrant de meilleurs prix et de meilleures marges, selon Mizuho

** Il y a cependant une lueur d'espoir - la société s'attèle à lever les principaux freins pesant sur le titre de ses activités aux États-Unis, ajoute la maison de courtage

** Trois des 12 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", cinq comme un "maintien" et quatre comme une "vente" ou une "forte vente"; leur objectif de cours médian est de 17 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la session, le CSIQ est en baisse de 43,9 % depuis le début de l'année