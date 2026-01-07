Canadian Solar glisse après le dévoilement d'une dette convertible de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions de la société d'énergie renouvelable Canadian Solar CSIQ.O en baisse de 8,7

% à 20,10 $ en prolongation des échanges, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** CSIQ annonce un placement privé de 200 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour investir dans la capacité de production aux États-Unis et dans la chaîne de valeur soutenant les solutions de stockage d'énergie par batterie et d'énergie solaire, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Avec environ 67 millions d'actions en circulation, CSIQ a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont clôturé en baisse de 6,2 % à 22,02 $ ce mercredi. L'action a gagné 54% au cours des trois derniers mois

** Sur les 12 analystes couvrant les actions de CSIQ, la répartition des recommandations est la suivante: 3 " achat fort " ou " achat ", 4 " maintien " et 5 " vente " ou " vente forte "; PT médian de 20 $, en hausse par rapport à 11 $ le 7 novembre - LSEG