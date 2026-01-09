Canadian Solar en hausse après la vente d'une dette convertible de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier -

** Les actions de la société d'énergie renouvelable Canadian Solar CSIQ.O ont augmenté de 3,7 % à 20,10 $ avant la cloche après une augmentation de capital

** CSIQ a annoncé tôt vendredi () la fixation du prix d'un

placement privé d'obligations convertibles de 200 millions de dollars à 3,25 % sur 5 ans.

** Le prix de conversion initial de 27,63 $ représente une prime de 42,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 19,39 $

** Les actions de CSIQ ont chuté de 12 % jeudi pour atteindre leur plus bas niveau en deux mois après que la société a dévoilé () l'offre mercredi soir

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour investir dans la capacité de production aux États-Unis et dans la chaîne de valeur soutenant les solutions de stockage d'énergie par batterie et d'énergie solaire, entre autres

** Jusqu'à jeudi, les actions ont baissé de 18 % pour commencer 2026, mais ont augmenté d'environ 50 % au cours des 12 derniers mois

** Sur 12 analystes, la répartition des recommandations sur l'action est la suivante: 3 "achat fort" ou "achat", 4 "maintien" et 5 "vente" ou "vente forte"; PT médian de 20 $, selon LSEG