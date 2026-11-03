Canada : Macklem brandit la menace de nouvelles hausses

(Zonebourse.com) - Une semaine après avoir porté son taux directeur à 2,5 %, la Banque du Canada reste prête à agir contre l'inflation. Mais l'incertitude impose la prudence.

La Banque du Canada pourrait encore relever ses taux. Tiff Macklem l'a rappelé mardi 3 novembre devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. "Il pourrait être nécessaire de relever davantage le taux directeur, mais, compte tenu des incertitudes, nous agirons avec prudence", a déclaré le gouverneur.

La semaine dernière, l'institution a augmenté son taux de 25 points de base. Une première depuis juillet 2023. Elle cherche à empêcher la flambée de l'énergie de nourrir une inflation généralisée. Les prochaines décisions seront prises réunion par réunion.

L'énergie entretient la pression

Le risque vient surtout du pétrole. La guerre au Moyen-Orient maintient les prix élevés. Les ménages paient davantage à la pompe. Les entreprises voient leurs coûts grimper.

"Bien que les entreprises aient jusqu'à présent absorbé l'essentiel de la hausse du coût des intrants, l'expérience passée et les enquêtes de la Banque donnent à penser que la répercussion de ces coûts sur les prix s'accentuera au cours de la prochaine année", a averti Tiff Macklem.

L'inflation devrait atteindre environ 3,5% en fin d'année. Elle resterait à 3% ou davantage pendant une bonne partie de 2027. Le retour près de la cible de 2% n'est attendu que vers la mi-2028.

L'économie résiste, portée par la consommation et le rebond des exportations et des investissements. Mais les nouveaux droits de douane américains devraient freiner l'activité au quatrième trimestre. La Banque prévoit une croissance de 1% cette année, puis de 2% en 2027 et en 2028.

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