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Canada-L'Alberta organise en octobre un référendum consultatif sur son maintien dans le pays
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 16:18

La province canadienne de l'Alberta, riche en pétrole, organisera en octobre un référendum consultatif pour savoir si ses habitants souhaitent rester au sein du Canada, a déclaré jeudi la première ministre de la province Danielle Smith.

Cette dernière a précisé qu'il sera demandé aux habitants de la province si le gouvernement de l'Alberta doit entamer la procédure légale requise par la Constitution pour organiser ultérieurement un référendum contraignant sur l'indépendance.

"Il est temps de voter, de comprendre la volonté des Albertains sur ce sujet et d'aller de l'avant", a déclaré Danielle Smith lors d'une allocution télévisée.

Le vote d'octobre marquerait la première fois dans l'histoire du Canada qu'une province autre que le Québec francophone soumet au public la question de la séparation.

Ce scrutin est susceptible de diviser non seulement l'Alberta, mais aussi le Canada dans son ensemble à un moment où le gouvernement du Premier ministre du pays Mark Carney doit faire aux droits de douane imposés par les Etats-Unis, son premier partenaire commercial.

L'annonce d'un référendum intervient après des mois de campagne menée par un groupe de séparatistes réclamant la sortie du Canada, malgré des sondages qui montrent systématiquement que la séparation n'est soutenue que par environ un tiers des électeurs de la province.

La question de l'unité nationale est extrêmement sensible au Canada, en particulier au lendemain du référendum de 1995 au Québec, qui a failli aboutir à l'indépendance de la province.

Après ce scrutin, le gouvernement fédéral a fait adopter une loi donnant au Parlement le dernier mot sur la formulation de tout projet de référendum provincial et fixant les conditions à remplir avant qu'Ottawa n'entame des négociations sur l'indépendance.

(Amanda Stephenson à Calgary, avec la contribution d'Ismail Shakil à Ottawa, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

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