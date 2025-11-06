Canada Goose en baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Canada Goose cotées aux États-Unis GOOS.TO , GOOS.N en baisse de ~6% à 13,24 $ en pré-marché

** Les ventes trimestrielles de Canada Goose sont inférieures aux estimations dans un contexte de faible demande

** Affiche une hausse de 1,8 % des revenus à 272,6 millions de dollars canadiens (194,38 millions de dollars américains) au T2 par rapport aux estimations des analystes de 279,3 millions de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG

** Perte de 14 cents canadiens par action contre une perte de 11 cents canadiens estimée par les analystes

** Jusqu'à la dernière fermeture, GOOS.N en hausse d'environ 41 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)