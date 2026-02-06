 Aller au contenu principal
CANADA-CRUDE-La décote sur le Western Canada Select se stabilise
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La décote du pétrole brut Western Canada Select par rapport à la référence nord-américaine West Texas Intermediate CLc1 est restée stable vendredi.

Selon la maison de courtage CalRock, le WCS pour livraison en mars à Hardisty, en Alberta, s'est établi à 15,25 $ le baril au-dessous du WTI, la référence américaine, sans changement par rapport à la clôture de jeudi.

* La décote du brut lourd canadien s'est creusée d'environ 1 dollar par baril au cours du mois de janvier, dans le sillage de la volatilité accrue du marché causée par l'objectif déclaré du président américain Donald Trump d'augmenter la production de pétrole vénézuélien.

* Les investisseurs surveillent la possibilité qu'une augmentation des barils vénézuéliens fasse concurrence au pétrole lourd canadien de qualité similaire sur la côte américaine du golfe du Mexique, à long terme.

* Le marché surveille également la capacité des oléoducs, a déclaré Martin King, analyste chez RBN Energy. La ligne principale d'Enbridge ENB.TO , qui transporte le brut canadien vers les raffineries américaines, a fonctionné à son plus haut niveau de capacité en deux ans pour le mois de février et semble être très proche de sa capacité maximale, a déclaré Martin King.

* La production pétrolière de l'Alberta continue de se maintenir à un niveau record ou proche de celui-ci, a indiqué M. King, mais le marché surveillera également si les prochaines révisions et les projets d'entretien dans la région des sables bitumineux pourraient avoir une incidence sur les niveaux de production au printemps.

* Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté vendredi , annulant les pertes subies précédemment, les opérateurs craignant que les négociations de cette semaine entre les États-Unis et l'Iran n'aient pas permis de réduire le risque d'un conflit militaire entre les deux pays.

