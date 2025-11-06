 Aller au contenu principal
Canada - 6 novembre
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER

Nutrien Ltd NTR.TO a annoncé qu'elle soumettait ses activités dans le domaine du phosphate à un examen stratégique afin d'améliorer la valeur à long terme de l'entreprise.

Le gouvernement fédéral s'attaque à la concentration du secteur bancaire canadien avec des mesures dans le budget fédéral pour stimuler la concurrence en facilitant le changement de banque, en réglementant le stablecoin, en abaissant les frais et en réduisant les obstacles pour les petits prêteurs.

Ottawa va commencer à stocker du graphite et du scandium produits au Canada dans le cadre de son initiative de 2 milliards de dollars visant à financer des mines de minéraux essentiels et des usines de traitement au Canada afin de contester la domination chinoise et d'apaiser les inquiétudes des pays occidentaux concernant les pénuries d'approvisionnement.

NATIONAL POST

Le producteur intégré de sables bitumineux canadien Suncor

SU.TO a augmenté son dividende et a déclaré qu'il donnerait la priorité à la discipline en matière de capital et au rendement pour les actionnaires, alors que le secteur entame la saison budgétaire pour 2026, avec un œil prudent sur les prévisions annonçant une baisse des prix du brut dans les mois à venir.

