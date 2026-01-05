 Aller au contenu principal
Canada - 5 janvier
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les articles suivants sont les plus importants du journal canadien Globe and Mail. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL

- Le gouvernement fédéral canadien lance une consultation auprès des assureurs pour examiner la résistance du secteur aux tremblements de terre, un événement catastrophique qui, selon les experts, pourrait frapper le Canada au cours des 50 prochaines années.

- L'entrepreneur canadien Matt Rabinovitch veut ramener la technologie des contre-drones au pays, alors que le Canada se concentre sur la défense.

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin
    Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:32 

    Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite

  • Comparution initiale du président vénézuélien Nicolas Maduro devant les autorités fédérales américaines, à Manhattan
    La Suisse gèle les avoirs de Maduro après sa capture par les USA
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:31 

    ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de ‍Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:31 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

  • Un restaurant Domino's Pizza à Las Vegas. (Crédit: / Domino's Pizza)
    Domino's Pizza chute après la rétrogradation de TD Cowen à "hold" (conserver)
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:24 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 janvier - ** Les actions de Domino's Pizza DPZ.O ont baissé d'environ 3 % à 412,27 $ ... Lire la suite

