Canada - 5 janvier

LE GLOBE AND MAIL

- Le gouvernement fédéral canadien lance une consultation auprès des assureurs pour examiner la résistance du secteur aux tremblements de terre, un événement catastrophique qui, selon les experts, pourrait frapper le Canada au cours des 50 prochaines années.

- L'entrepreneur canadien Matt Rabinovitch veut ramener la technologie des contre-drones au pays, alors que le Canada se concentre sur la défense.