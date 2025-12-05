Canada - 5 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le ministère canadien des transports rencontrera vendredi Nutrien NTR.TO , le plus grand producteur d'engrais au monde, pour inciter la société basée en Saskatchewan à construire un terminal d'exportation de 1 milliard de dollars canadiens (721,24 millions de dollars) au Canada plutôt qu'aux Etats-Unis.

** John Rustad, chef du Parti conservateur canadien de la province canadienne de Colombie-Britannique, a démissionné jeudi, après des mois de pressions pour qu'il quitte son poste en raison de son incapacité à unifier un caucus fracturé.

** L'Ontario a accordé 1 million de dollars canadiens de subventions pour la formation professionnelle à Connex Telecommunications, dirigée par l'entrepreneur Sayan Navaratnam, qui a déjà été sanctionné pour avoir trompé des investisseurs, suscitant les critiques de l'opposition au sujet des fonds utilisés pour tester un chatbot.

NATIONAL POST

** Le Canada a mis en place un nouveau commandement des forces interarmées canadiennes pour coordonner les capacités militaires, y compris les soins de santé et la logistique, a annoncé le gouvernement jeudi.

(1 $ = 1,3865 dollar canadien)