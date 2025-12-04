Canada - 4 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Hims & Hers Health HIMS.N , l'un des plus grands fournisseurs américains de services de télésanté, entre sur le marché canadien avec l'acquisition de la société montréalaise Livewell, jeudi, et espère profiter de l'explosion de la demande de semaglutide, un médicament générique pour la perte de poids, lorsqu'il sera disponible.

** Mohammad Kamal, porte-parole du président du Conseil du Trésor, Shafqat Ali, a confirmé que des lettres ont été envoyées à environ 68 000 fonctionnaires cette semaine pour les informer des mesures d'incitation à la retraite anticipée dans le cadre des efforts déployés par Ottawa pour réduire la taille du gouvernement fédéral.

** La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, n'a pas voulu dire mercredi si le Canada bloquerait l'exportation de véhicules blindés fabriqués en Ontario et destinés aux services américains de l'immigration et des douanes.

NATIONAL POST ** La banque canadienne EQ Bank EQB.TO , la société mère d'Equitable Bank, a annoncé mercredi l'acquisition de PC Financial auprès de Loblaw Cos. L.TO dans le cadre d'une transaction évaluée à 800 millions de dollars qui propulse la banque numérique challenger sur le marché des cartes de crédit.