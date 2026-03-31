Canada - 31 mars

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Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- Unilever ULVR.L a déclaré mardi qu'elle était en pourparlers avancés pour fusionner sa division alimentaire avec le fabricant américain d'épices McCormick MKC.N dans le cadre d'une transaction potentielle qui créerait une société évaluée à environ 60 milliards de dollars américains.

- La Financière Sun Life du Canada SLF.TO a déclaré qu'elle dépenserait près de 3 milliards de dollars canadiens (2,15 milliards de dollars canadiens) pour acheter les participations restantes dans ses unités de crédit privé et de gestion immobilière, y compris une transaction de 2,4 milliards de dollars canadiens (1,72 milliard de dollars canadiens) pour acquérir la pleine propriété de l'investisseur immobilier BGO et du fournisseur de crédit privé Crescent Capital.

- Le Tribunal canadien des droits de la personne a approuvé un accord de 8,5 milliards de dollars canadiens (6,10 milliards de dollars canadiens) donnant aux Premières nations de l'Ontario le pouvoir à long terme sur leurs propres services à l'enfance et à la famille, marquant ainsi une étape importante dans la résolution d'une affaire de discrimination qui dure depuis des décennies avec le gouvernement fédéral.

(1 $ = 1,3933 dollar canadien)