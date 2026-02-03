 Aller au contenu principal
Canada - 3 février
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**L'ancien ministre libéral Bill Blair a démissionné de son poste de député et deviendra le prochain haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni.

**Les membres du Parlement canadien ont accepté d'accélérer l'adoption de la loi sur le crédit d'impôt pour la taxe sur les produits et services (GST) par la Chambre des communes d'ici mercredi.

**Le fabricant d'équipements de soudage ESAB Corp ESAB.N a annoncé qu'il allait acquérir le fabricant québécois d'instruments d'essai Eddyfi Technologies pour 1,45 milliard de dollars.

NATIONAL POST

**La société d'investissement Apollo APO.N, cotée à New York, acquiert une participation minoritaire dans The GoodLife Group, le plus grand exploitant de clubs de remise en forme au Canada.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
133,260 USD NYSE -0,99%
ESAB
114,450 USD NYSE -5,49%
