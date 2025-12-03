Canada - 3 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le gouvernement fédéral du Canada a rejeté une demande de l'industrie de verser des paiements aux producteurs de bois résineux du pays qui doivent payer des droits de douane américains, craignant qu'une intervention directe n'irrite davantage les États-Unis. ** L'ex-PDG de Dye & Durham DND.TO , Matt Proud, et sa société de portefeuille privée Plantro ont poursuivi mardi la société de logiciels juridiques de Toronto et son conseil d'administration pour 200 millions de dollars, deux semaines après avoir offert de l'acheter, alléguant qu'elle avait agi pour contrecarrer leurs intérêts. ** Le Canada achètera du matériel militaire supplémentaire pour l'Ukraine, d'une valeur de 200 millions de dollars, dans le cadre de la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine (PURL), a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, avant une réunion de l'Otan à Bruxelles mercredi.

POSTE NATIONAL ** Le Bureau parlementaire du budget du Canada s'attend à ce que la nouvelle agence fédérale du logement, Build Canada Homes, ajoute 26 000 unités de logement au cours des cinq prochaines années. ** Le géant de la pâte et du papier Domtar a annoncé mardi qu'il fermait son usine de papier de Crofton, forçant 350 personnes à se retrouver au chômage à l'approche de Noël.