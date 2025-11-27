Canada - 27 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Canada offrira davantage de soutien pour aider les industries de l'acier et du bois d'œuvre à faire face aux tarifs douaniens américains et à créer un marché intérieur, a déclaré le Premier ministre Mark Carney mercredi.

** Le géant de la brasserie Molson Coors Canada TPXa.TO a découvert un présumé système de détournement de fonds qui a entraîné des pertes totalisant au moins 9 millions de dollars depuis 2021, selon des documents judiciaires.

** Le gouvernement de l'Ontario a accordé mercredi l'approbation finale pour la remise à neuf, au coût de 26,8 milliards de dollars, de quatre réacteurs nucléaires à la centrale nucléaire de Pickering, en Ontario.

NATIONAL POST

** Face aux risques de baisse de la croissance économique et de hausse de l'inflation, la Banque du Canada est plus susceptible de faire très peu en termes de mouvements de taux, a déclaré l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, mercredi lors d'un webinaire.