 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 101,88
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Canada - 27 novembre
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Canada offrira davantage de soutien pour aider les industries de l'acier et du bois d'œuvre à faire face aux tarifs douaniens américains et à créer un marché intérieur, a déclaré le Premier ministre Mark Carney mercredi.

** Le géant de la brasserie Molson Coors Canada TPXa.TO a découvert un présumé système de détournement de fonds qui a entraîné des pertes totalisant au moins 9 millions de dollars depuis 2021, selon des documents judiciaires.

** Le gouvernement de l'Ontario a accordé mercredi l'approbation finale pour la remise à neuf, au coût de 26,8 milliards de dollars, de quatre réacteurs nucléaires à la centrale nucléaire de Pickering, en Ontario.

NATIONAL POST

** Face aux risques de baisse de la croissance économique et de hausse de l'inflation, la Banque du Canada est plus susceptible de faire très peu en termes de mouvements de taux, a déclaré l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, mercredi lors d'un webinaire.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de Mediobanca au siège de l'entreprise à Milan
    Italie: Le patron de MPS et deux actionnaires visés par une enquête concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 27.11.2025 16:31 

    L'administrateur délégué de Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio ainsi que deux des principaux actionnaires de la banque italienne font tous trois l'objet d'une enquête en lien avec le rachat de Mediobanca, ont indiqué jeudi deux sources judiciaires à Reuters. ... Lire la suite

  • Une femme se tient à distance, jeudi 27 novembre 2025 à Hong Kong, de l'incendie sur les tours résidentielles qui s'est déclaré la veille ( AFP / Dale DE LA REY )
    A Hong Kong, au moins 75 morts et 250 disparus dans le pire incendie depuis des décennies
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:30 

    Au moins 75 personnes sont mortes dans l'incendie d'un complexe de gratte-ciels résidentiels qui s'est déclaré mercredi à Hong-Kong, où les secours continuent jeudi d'asperger d'eau les vertigineuses tours calcinées, avec plus de 250 personnes toujours portées ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron, à Varces, le 27 novembre 2025, lors de son discours sur la relance du "service national" français ( POOL / THOMAS PADILLA )
    Service militaire : qui fait quoi en Europe?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.11.2025 16:23 

    Certains pays n'ont jamais abrogé la conscription, d'autres l'ont rétablie face à la menace posée par la Russie ou l'envisagent sur la base du volontariat: état des lieux du service militaire en Europe, au moment où la France instaure un "service national" volontaire. ... Lire la suite

  • La romancière mauricienne Nathacha Appanah, à Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:13 

    Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank