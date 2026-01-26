Canada - 26 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- Airbus AIR.PA ne regrette pas d'avoir repris le programme d'avions à réaction C Series de Bombardier et s'efforce de le rendre rentable, a déclaré le nouveau responsable canadien du constructeur d'avions, alors que l'entreprise étudie quand lancer une version plus grande de l'avion.

- BDO Canada a annoncé l'acquisition de GrantMatch, une société de conseil en financement. Cette société nationale de conseil aux entreprises cherche à aider les entreprises à obtenir des financements gouvernementaux tout en cherchant à s'étendre sur de nouveaux marchés.

NATIONAL POST - Le Premier ministre Donald Trump a critiqué les liens commerciaux du Canada avec la Chine, affirmant qu'Ottawa se "détruisait systématiquement", tandis que le Premier ministre Mark Carney a déclaré que l'accord en question n'enfreignait pas l'accord États-Unis-Mexique-Canada.