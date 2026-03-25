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Canada - 25 mars
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**Wealthsimple a reçu l'approbation réglementaire de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (CIRO) pour offrir des "contrats de prévision" - une forme de commerce basé sur la prédiction où les utilisateurs parient sur des événements du monde réel.

**Les enquêteurs américains examinent si des problèmes tels que les niveaux d'effectifs, la fatigue ou les pannes de communication ont contribué à la collision mortelle entre un avion de ligne Air Canada AC.TO Express et un camion de pompiers à l'aéroport LaGuardia de New York.

** Le directeur général de la Banque nationale du Canada

NA.TO , Laurent Ferreira , déclare que les banques du pays ont besoin d'un assouplissement de certaines contraintes en matière de capital afin d'encourager les prêts aux petites entreprises.

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