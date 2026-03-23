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Canada - 23 mars
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER

** Deux pilotes d'Air Canada Express AC.TO sont décédés après que leur avion a heurté un camion de pompiers sur la piste de l'aéroport LaGuardia de New York, dimanche en fin de journée.

** Le Canada accueillera les premières discussions en personne pour aider à mettre en place une nouvelle Banque de défense, de sécurité et de résilience, réunissant 18 pays fondateurs à Montréal jusqu'à jeudi.

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