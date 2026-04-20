Canada - 20 avril

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Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le mineur anglo-australien Rio Tinto RIO.L augmente la production de ses alumineries canadiennes pour approvisionner les clients américains, dans le but de bénéficier des gains de prix liés aux tensions au Moyen-Orient tout en soulignant la fragilité des chaînes d'approvisionnement.

** Le groupe canadien de services d'ingénierie AtkinsRealis

ATRL.TO a déclaré que son réacteur Monark produira un peu moins d'énergie que les modèles Candu précédents, selon la Commission canadienne de sûreté nucléaire, bien qu'il soit commercialisé avec une capacité plus élevée.

** Le fabricant canadien d'équipement de surveillance de la sécurité des travailleurs Blackline Safety Corp. BLN.TO fait face à une opposition concernant son plan de privatisation, sur fond d'inquiétudes selon lesquelles les initiés et les principaux investisseurs en tireraient un profit disproportionné, à la suite de son accord pour un rachat d'un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars par la société américaine de capital-investissement Francisco Partners.

** Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré qu'il détaillerait les prochaines étapes de la loi sur les droits des autochtones de son gouvernement, après avoir renoncé à une proposition visant à suspendre des dispositions clés à la suite des préoccupations soulevées par les dirigeants des Premières nations.