Canada - 19 décembre

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il ne s'attendait pas à un accord rapide avec Washington pour lever les droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et d'autres produits, ajoutant que la question serait probablement intégrée dans un prochain examen du pacte commercial nord-américain.

** Le pari d'Elliott Management sur Lululemon LULU.O , d'une valeur d'un milliard de dollars, et un candidat potentiel au poste de directeur général ont suscité l'espoir d'un redressement plus rapide du fabricant de vêtements de loisir qui cherche à raviver son "facteur cool" et à attirer à nouveau les consommateurs.

** Le gouvernement fédéral du Canada redirigera près d'un milliard de dollars de fonds de pension excédentaires de la fonction publique vers les recettes générales, une mesure autorisée par la loi mais condamnée par les syndicats, ont déclaré des responsables.

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a averti que l'accès des États-Unis aux minéraux essentiels du Canada n'était pas garanti, alors qu'il dévoilait un accord avec l'Ontario visant à accélérer l'approbation des mines et des grands projets, notamment dans la région reculée du Cercle de feu de la province.

NATIONAL POST

** Le plus grand syndicat de la fonction publique du Canada, l'Alliance de la fonction publique du Canada (PSAC), fait face à au moins trois poursuites distinctes intentées par des dirigeants régionaux mis à l'écart, dont deux suspendus pour s'être opposés à l'entente de principe de 2023, selon les dossiers de la cour.