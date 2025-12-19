 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada - 19 décembre
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il ne s'attendait pas à un accord rapide avec Washington pour lever les droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et d'autres produits, ajoutant que la question serait probablement intégrée dans un prochain examen du pacte commercial nord-américain.

** Le pari d'Elliott Management sur Lululemon LULU.O , d'une valeur d'un milliard de dollars, et un candidat potentiel au poste de directeur général ont suscité l'espoir d'un redressement plus rapide du fabricant de vêtements de loisir qui cherche à raviver son "facteur cool" et à attirer à nouveau les consommateurs.

** Le gouvernement fédéral du Canada redirigera près d'un milliard de dollars de fonds de pension excédentaires de la fonction publique vers les recettes générales, une mesure autorisée par la loi mais condamnée par les syndicats, ont déclaré des responsables.

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a averti que l'accès des États-Unis aux minéraux essentiels du Canada n'était pas garanti, alors qu'il dévoilait un accord avec l'Ontario visant à accélérer l'approbation des mines et des grands projets, notamment dans la région reculée du Cercle de feu de la province.

NATIONAL POST

** Le plus grand syndicat de la fonction publique du Canada, l'Alliance de la fonction publique du Canada (PSAC), fait face à au moins trois poursuites distinctes intentées par des dirigeants régionaux mis à l'écart, dont deux suspendus pour s'être opposés à l'entente de principe de 2023, selon les dossiers de la cour.

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
215,1100 USD NASDAQ +3,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank