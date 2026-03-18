Canada - 18 mars

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Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Canada s'apprête à investir 1,4 milliard de dollars dans de nouvelles installations nationales pour stimuler la production de munitions, dans le cadre du programme gouvernemental de résilience de l'industrie de la défense, avec un financement accordé à la société ontarienne IMT Precision et à General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada, une filiale d'une société de défense américaine.

** Le groupe australien BHP BHP.AX a annoncé mardi en fin de journée que son directeur général canadien, Mike Henry, quitterait ses fonctions cet été après plus de six ans d'activité et serait remplacé par Brandon Craig, directeur de la division Amériques du géant minier.

** Le gouvernement fédéral du Canada a demandé mardi à la Cour suprême du Canada d'entendre son appel défendant l'utilisation par l'ancienne administration Trudeau de la loi sur les situations d'urgence pour mettre fin aux manifestations de convois à Ottawa, après que les tribunaux inférieurs ont jugé que cette mesure n'était pas légalement justifiée.

** Melewka Homes Ltd et Melewka Construction Management Services Ltd, deux entreprises impliquées dans la construction de centres de désintoxication financés par des fonds publics en Alberta, sont engagées dans un conflit juridique impliquant des allégations de falsification, de menaces et d'intimidation, selon des documents déposés au tribunal.