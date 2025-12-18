 Aller au contenu principal
Canada - 18 décembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Eli Lilly & Co. LLY.N réduira d'au moins 20 % les prix de liste canadiens de ses médicaments contre le diabète et la perte de poids, Mounjaro et Zepbound, à partir du 29 décembre, alors que le fabricant de médicaments américain se prépare à de nouvelles réglementations et à l'arrivée de l'Ozempic générique.

** Le Canada devra négocier (link sur son marché laitier protégé et sur les règles applicables aux services de diffusion en continu s'il veut que les États-Unis renouvellent l'accord États-Unis-Mexique-Canada, a déclaré le représentant commercial Jamieson Greer lors d'audiences à huis clos au Congrès.

** Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a soutenu mercredi (link Toronto comme site d'une banque multinationale destinée à financer des projets de défense, si le Canada est choisi pour accueillir l'institution mise en place par les membres de l'Otan et les alliés de la région Indo-Pacifique.

** L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) investira (link 1 milliard de dollars dans une coentreprise de 1,1 milliard de dollars avec Dream Industrial REIT et Dream Asset Management pour acheter des entrepôts du "dernier kilomètre" près des grandes villes canadiennes, afin de répondre à la demande croissante du commerce électronique.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 041,520 USD NYSE -1,19%
Gaz naturel
4,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
59,72 USD Ice Europ -1,55%
Pétrole WTI
55,98 USD Ice Europ -1,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

