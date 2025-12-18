Canada - 18 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Eli Lilly & Co. LLY.N réduira d'au moins 20 % les prix de liste canadiens de ses médicaments contre le diabète et la perte de poids, Mounjaro et Zepbound, à partir du 29 décembre, alors que le fabricant de médicaments américain se prépare à de nouvelles réglementations et à l'arrivée de l'Ozempic générique.

** Le Canada devra négocier (link sur son marché laitier protégé et sur les règles applicables aux services de diffusion en continu s'il veut que les États-Unis renouvellent l'accord États-Unis-Mexique-Canada, a déclaré le représentant commercial Jamieson Greer lors d'audiences à huis clos au Congrès.

** Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a soutenu mercredi (link Toronto comme site d'une banque multinationale destinée à financer des projets de défense, si le Canada est choisi pour accueillir l'institution mise en place par les membres de l'Otan et les alliés de la région Indo-Pacifique.

** L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) investira (link 1 milliard de dollars dans une coentreprise de 1,1 milliard de dollars avec Dream Industrial REIT et Dream Asset Management pour acheter des entrepôts du "dernier kilomètre" près des grandes villes canadiennes, afin de répondre à la demande croissante du commerce électronique.