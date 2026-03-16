Canada - 16 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** L'entreprise canadienne de télécommunications BCE

BCE.TO a déclaré lundi qu'elle investirait 1,7 milliard de dollars supplémentaires pour construire un centre de données d'IA de 300 mégawatts en Saskatchewan, avec Cerebras et CoreWeave CRWV.O comme locataires.

** Selon de nouvelles données d'Equifax Canada, les défaillances hypothécaires augmentent chez les propriétaires canadiens ayant un meilleur pointage de crédit, ce qui met en évidence la pression exercée par les taux hypothécaires plus élevés sur les emprunteurs généralement considérés comme présentant un risque moins élevé.

NATIONAL POST

- Le taux d'inflation annuel du Canada a chuté à 1,8 % en février en raison de la baisse des prix de l'essence, ainsi que de l'effet sur l'année de base du congé de la TPS de l'an dernier sur certains aliments et articles pour enfants qui s'est terminé au milieu du mois.