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Canada - 16 avril
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Les producteurs canadiens de bois d'œuvre ont payé plus de 8 milliards de dollars en droits américains depuis 2017, alors que le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique fait pression sur Ottawa pour qu'il donne la priorité à la résolution du différend, qui reste en dehors du champ d'application de l'accord États-Unis-Mexique-Canada actuellement en cours d'examen.

** L'Association canadienne de l'immeuble a réduit ses prévisions de ventes de maisons et de prix pour 2026, citant les troubles géopolitiques et la hausse des taux hypothécaires, et s'attend maintenant à 474 972 transactions cette année, soit une modeste augmentation de 1 % par rapport à 2025.

** Choice Properties REIT CHP_u.TO et KingSett Capital ont convenu d'acquérir First Capital REIT FCR_u.TO dans le cadre d'une transaction de 5,2 milliards de dollars, les partenaires prévoyant de diviser le portefeuille immobilier axé sur le commerce de détail de la société torontoise.

POSTE NATIONAL

** Le ministre canadien du Patrimoine, Marc Miller, a déclaré qu'un projet de répression des méfaits en ligne pourrait inclure une restriction de l'accès des mineurs aux médias sociaux, mais il a averti qu'une interdiction seule serait insuffisante, après que les délégués du parti ont soutenu une mesure d'âge minimum similaire à l'approche de l'Australie.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CHOICE PROP REIT
10,390 CAD TSX +0,78%
CHOICE PROP REIT
16,130 CAD TSX -0,37%
FIRST CAP REIT
23,590 CAD TSX +8,01%
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