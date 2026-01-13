 Aller au contenu principal
Canada - 13 janvier
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les articles suivants sont les plus importants du journal canadien Globe and Mail. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL

** Ontario Power Generation a demandé aux régulateurs de presque doubler les tarifs qu'elle reçoit pour l'électricité produite par ses centrales nucléaires à partir de 2027, alors qu'elle se lance dans la remise en état de ses réacteurs pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

** McDonald's Canada réduit les prix de ses repas à valeur ajoutée et ajoute d'autres options à prix réduit, alors que les consommateurs à court d'argent réduisent leurs sorties au restaurant en raison de l'augmentation du coût de la vie.

** Deux membres du Parlement canadien mettent fin à une visite à Taiwan en début de semaine, avant la visite du Premier ministre Mark Carney en Chine, ont-ils déclaré dans un communiqué.

