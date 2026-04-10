 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada - 10 avril
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER

** Le ministère américain du commerce prévoit de réduire les droits de douane pour la plupart des producteurs canadiens de bois résineux, mais ceux-ci devront encore payer des droits élevés de 34,83 % sur les expéditions au sud de la frontière.

POSTE NATIONAL

** La Banque Royale du Canada RY.TO prévoit de déployer jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens au cours des prochaines années pour former un fonds de croissance et faire des investissements en actions pour soutenir les entreprises locales, a déclaré jeudi le directeur général Dave McKay.

** Le désir des Canadiens d'avoir des enfants augmente, selon une nouvelle étude de Statistique Canada, les Canadiens sans enfants biologiques actuels étant en tête de ce mouvement global à la hausse de 2021 à 2024.

(1 $ = 1,3834 dollar canadien)

Valeurs associées

ROYAL BANK CANAD
235,830 CAD TSX +0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette photo distribuée par l'agence d'Etat russe Spoutnik montre le dirigeant russe Vladimir Poutine lors d'une réunion en visioconférence dans la résidence de Novo-Ogaryovo, près de Moscou, le 7 avril 2026 ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Cessez-le-feu annoncé en Ukraine pour la pâque orthodoxe
    information fournie par AFP 10.04.2026 14:07 

    Un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine pour la pâque orthodoxe - samedi et dimanche - a été annoncé jeudi par le président russe Vladimir Poutine, une rare pause dans les combats acceptée par Kiev. "Par décision du commandant suprême, (...) V. Poutine, en lien ... Lire la suite

  • Un immeuble résidentiel ravagé par une frappe russe à Odessa, qui a fait trois morts dont un enfant, le 6 avril 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Trêve pascale entre la Russie et l'Ukraine: ce que l'on sait
    information fournie par AFP 10.04.2026 14:04 

    La Russie et l'Ukraine sont convenues d'un cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe, une trêve qui doit s'étendre de samedi après-midi à dimanche soir selon le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné cette trêve jeudi soir, plus d'une semaine après ... Lire la suite

  • L'ancien maire de Levallois-Perret Patrick Balkany, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine le 7 avril 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Procès Balkany: le parquet fustige un "démiurge", la défense dénonce une purge
    information fournie par AFP 10.04.2026 13:48 

    Derrière ses lunettes bleues, Patrick Balkany a semblé sonné, vendredi au tribunal de Nanterre, après que le parquet a réclamé un an de prison ferme dans l'affaire de ses chauffeurs, une peine "totalement déconnectée de la réalité" selon son avocat. Le ministère ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.04.2026 13:45 

    (Actualisé avec contrats à terme, action TSMC cotée aux Etats-Unis) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI et en très légère hausse pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank