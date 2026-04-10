Canada - 10 avril

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Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER

** Le ministère américain du commerce prévoit de réduire les droits de douane pour la plupart des producteurs canadiens de bois résineux, mais ceux-ci devront encore payer des droits élevés de 34,83 % sur les expéditions au sud de la frontière.

POSTE NATIONAL

** La Banque Royale du Canada RY.TO prévoit de déployer jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens au cours des prochaines années pour former un fonds de croissance et faire des investissements en actions pour soutenir les entreprises locales, a déclaré jeudi le directeur général Dave McKay.

** Le désir des Canadiens d'avoir des enfants augmente, selon une nouvelle étude de Statistique Canada, les Canadiens sans enfants biologiques actuels étant en tête de ce mouvement global à la hausse de 2021 à 2024.

(1 $ = 1,3834 dollar canadien)